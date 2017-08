BAD PLANS // FONNA III

Our last offering from Fonna this summer featuring Alexander Klerud, Kristoffer Lerånd, Len Jørgensen, Markus Olimstad, Kenneth Kolstad, Marius Urbonavicius, Joachim Deigen, Markus Rustad, Didric Lothe & Håvard Roald.

