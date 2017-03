GRÅKALLPARKEN I

Norway park ripping from Bad Plans / Wizard Co. associates Petter Grøn, Sindre Cottis, Stian Karlsen, Håkon Haslum, Andreas Grong, Kristoffer Lerånd, Sigurd Lindquist, Stian Larsen and Håvard Roald.

Film & edit – Stian Karlsen

Additional Film – Andreas Grong, Sigurd Vaagland & Hyttegutta.