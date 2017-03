Banging Bees – Coldwave Ep. 2

The second episode of the French ColdWave web series from the Chamrousse Sunsetpark. Riders : Kevin Trammer, Lucas Baume, Lionel Simon, Théo Duparc, Louis Labertrande, Théo Declerck, Marveen Valdent, Louis Declerck

Filmed & edited by Lionel Simon & Théo Duparc

Produced by Julien Mounier