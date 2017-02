Cottage Guys – GUTTA PÅ HYTTA

A very serious edit out of Norway. Featuring Didrik Lothe, Petter Engvall, Pelle Pedersen, Ed Smetbak, Magnus Karl Tryggvason, James Sunde, Sebastian Gabriel Nord, Kasper Brattested and Markus Storsveen.

Film/edit : Amin Olve Klungseth Ullah

Song: KingSkurkOne – Sjalu.