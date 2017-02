BangingBees Coldwave Ep. 1

New series from the French BangingBees crew, shot at Chamrousse Sunsetpark outside Grenoble in France. Featuring Victor Daviet, Thomas Delfino, Félix Carlier, Pierre Scafidi, Lionel Simon, Théo Duparc, Tristan Hamel, Lucas Poullet, Sofian Gobillot and Basile Rameau.

Filmed & edited by Lionel Simon & Théo Duparc

Produced by Julien Mounier