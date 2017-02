Snackbreak x FSA: Rusko

The Snackbreak crew kill the park at Ruskotunturi. Riders in order of appearance: Joona Saikkonen, Tommi Ollikainen, Roope Höynä, Miika Lappalainen, Petrus Saikkonen, Joonas Eloranta, Henri-Petteri Laakkonen

Filmed and edited by Tommi Ollikainen / Snackbreak prod.